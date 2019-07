Niente torunèe in America per Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara: il trio dirigenziale del Milan, infatti, ha preferito rimanere in Italia per motivazioni legate al mercato. Ivan Gazidis, invece, partirà a breve per gli Usa: in programma diversi incontri commerciali e possibili nuove partnership. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.