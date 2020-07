. E’ stato l’amministratore delegato,, a mettere in piedi; è stato lui a rompere clamorosamente; è stato ancora e sempre il dirigente sudafricano a presentarsi davanti alla squadra per parlare del taglio degli ingaggiOra, dopo avere creato tutto questo caos e avere spaccato il Milan,a un’agenzia di stampa (fatica ad accettare il contraddittorio e il confronto pubblico). Dice l'ad rossonero:. E poi: “Ho avuto contatti con altri possibili candidati in passato, ma c’è stata troppa speculazione mediatica”.Così su due piedi, ci verrebbe da esclamare:In generale, non possiamo non rilevare come sia effettivamente: pur di salvare se stesso, o almeno provarci, nega seraficamente l'evidenza., se tutti sanno - chiedere a Boban e Maldini, ad esempio - che l’accordo con Rangnick era totale? E proprio l’attuale allenatore del Milan è a conoscenza non solo di non essere stato la prima scelta, ma di non essere stato nemmeno una possibile scelta, almeno fino a pochi giorni fa. E quali sarebbero le speculazioni mediatiche, se perfinoDopo i disastri che ha combinato in quasi due anni di Milan, senza apparenti risultati positivi, e di fronte a questa eclatante sconfitta personale,: scusatemi, ho sbagliato troppo, proseguite voi. Invece nemmeno ci pensa. Resta lì, con il suo bello stipendio. E tra poco ci dirà che Maldini è sempre stato il suo dirigente ideale.@steagresti