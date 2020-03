Prima è toccato a Leonardo, poi a Boban: entrambi hanno lasciato il Milan, per motivi diversi., sportivi e - di conseguenza - economici. Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il manager sudafricano, nei primi quindici mesi di mandato, è stato sotto la lente di ingrandimento della proprietà, che alla fine ha però deciso di continuare a puntare su di lui.Da Londra filtra stupore in merito a chi etichetta l'ex Arsenal solamente come delegato a questioni finanziarie. L'ad, infatti, ha potere a 360°, parte sportiva compresa. Per questo, le critiche ricevute da Boban in merito alla scelta dell'allenatore appaiono infondate.Tra i temi più importanti vi è quello legato a: l'ex capitano, al secondo anno da dirigente, è in contatto quotidiano con il CEO rossonero, ma servirà un dialogo faccia a faccia per capire se c'è un punto di incontro che permetta di proseguire insieme la prossima stagione. In questo senso, le frasi dell'attuale direttore tecnico su Ralf Rangnick ("non è da Milan") non aiutano., uomo-simbolo del super Lipsia scelto già da diversi mesi. Terzo punto è il futuro di: difficile ad oggi disegnare uno scenario. Il club vuole discutere con lo svedese a stagione conclusa, mentre il calciatore è in fase di valutazione. Quarto e ultimo tema è l': Gazidis sta lavorando al rinnovo con Emirates, che verrà annunciato a breve. Sarà un accordo meno vantaggioso del precedente, ma rappresenterà il primo passo per far tornare appetibile il Diavolo.