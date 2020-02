Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan ora è anche alle prese con il problema dei rinnovi, in parte da trattare con il superprocuratore Raiola. "La strategia di Gazidis in questo caso è abbastanza chiara quando si tratta di trentenni come Kjaer e Bonaventura, vorrebbe liberarli e puntare sui giovani. Bisognerà discuterne e stabilire una visione comune. Alla base di tutto c’è ovviamente il problema degli investimenti sul mercato: Maldini e Boban si sono ritrovati in alcune situazioni con le mani legate e anche questo ha creato malumore tra le due fazioni", si legge.