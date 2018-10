paratona su Lazovic nel finale. Determinante.che duello con Kouamè, sventa due contropiedi importanti del Genoa.un gol da 4 posto, con una zampata nel recupero. Ottima prestazione su Piatek, che non gli va mai via.da terzo centrale non sfigura, attento in marcatura.ogni pallone che tocca diventa oro. Disegna una traiettoria bellissima per il gol del vantaggio.primo tempo ottimo per intensità e capacità di recupero del pallone. Inspiegabile l'amnesia che porta al momentaneo pareggio ospite.prezioso guardiaspalle di Suso, male in fase di impostazione.continua il momento no, lento e involuto. (Dal 38' st Castillejo s.v),poco disciplinato tatticamente, finisce spesso per fare confusione. (Dal 18' stsbaglia 3 palloni consecutivi pericolosi);attacca la profondità con costanza, non riesce a trovare lo spazio per la conclusione.fallisce una palla gol facile facile, impegna Radu che fa il miracolo. Non la sua migliore serata.Costretto a ridisegnare i suoi vista l'emergenza con il 3-5-2, tardivo l'inserimento di Castillejo.almeno tre interventi provvidenziali prima dell'uscita insicura che vale il gol decisivo del Milan.prestazione sontuosa, chiude tutto e tutti ed esce spesso palla al piede.gigante abile nel gioco aereo, meno quando viene preso da Higuain palla a terra.schierato da esterno di centrocampo, bada più a contenere che a offendere.spina nel fianco della difesa rossonera, le sue scorribande sono spesso insidiose.prova ad inserirsi nella prima frazione, scompare nella seconda.non in perfette condizioni, soccombe rispetto all'impeto di Bakayoko)si fa notare poco, spesso ricorre al fallo tatticogalleggia tra le linee, si accende a sprazzi.lucido e ordinato, dalle sue parti il Milan trova un muro.il migliore dei suoi. Sua la conclusione dell'illusorio gol del pari a coronamento di una prestazione importante.stecca nella Scala del calcio. Solo un paio di conclusioni sballateil Genoa è schierato in campo in maniera ordinata e mette in difficoltà il Milan.