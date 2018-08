Al momento di date ufficiali non ce ne sono ancora ma dando un rapido sguardo al calendario si può per lo meno ipotizzare quando la sfida tra Milan e Genoa, rinviata in segno di lutto dopo la tragedia che ha colpito l'altro ieri il capoluogo ligure, potrebbe essere recuperata. Escludendo le settimane in cui ci saranno le soste per le nazionali, quelle che vedranno i rossoneri impegnati in Europa League e quella già occupata dal turno infrasettimanale del campionato, la prima data disponibile risulta essere a metà ottobre, per la precisione mercoledì 17. Quasi due mesi dopo la sua collocazione originale.