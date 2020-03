fa il suo esordio da titolare a San Siro per via della indisponibilità. L'ordinaria amministrazione la svolge con ordine, incolpevole sui gol subiti.palesa una insicurezza troppo grande per essere vera. Commette un paio di falli dettati dalla frustrazione: momento molto negativo per l'ex Atalanta. (dal 46' st Calabria s.v)in ritardo sul gol di Pandev, non perfettamente allineato nemmeno su quello di Cassata. Fa tanta fatica nel surreale pomeriggio di San Siro.da un capitano ci si aspetta molto di più in termini di leadership, quantomeno difensiva. Prova da dimenticare.5: la fase difensiva non è il suo punto forte, ma la mancata chiusura su Sanabria è errore capitale. Meno preciso del solito anche quando è chiamato a spingere.non riesce a dare un contributo soffisfacente: dal punto di vista tecnico ha evidenti limiti, manca sotto l'aspetto della determinazione e del recupero pallone.a volte si fa prendere dalla troppa frenesia e sbaglia posizione in campo, come nel caso della prima marcatura del Genoa. Nel secondo tempo è tra i più attivi ma nulla di eclatante a referto.ci prova ma non salta mai l'uomo, la misura del cross è spesso sballata. Anche lui non fa nulla per emergere dalla mediocrità rossonera.: prova apatica per Hakan: molle fino allo sfinimento. Nel primo tempo, su assist di Ibrahimovic, avrebbe l'occasione per fare male al Genoa ma la fallisce malamente. Pomeriggio da dimenticare (dal 11' st: ha anche un paio di guizzi degni di nota ma poi si perde in leziosismi inutili e controproducenti )evidente passo indietro dell'attaccante croato che contro il Genoa gioca una delle sue peggiori partite da quando veste il rossonero. Tanti errori dal punto di vista tecnico che di lettura, non riesce mai a incidere. (dal 11' stleggermente meglio del compagno al quale è subentrato, ma anche lui si preoccupa più dell'estetica che della pratica.E la prima non è nemmeno di grande qualità)non la sua migliore prova. Nel primo tempo, a tu per tu con Perin, non riesce ad angolare il suo colpo di testa. Ci prova con orgoglio ma spesso sbaglia anche le cose più elementari. Mezzo voto per il gol, il primo in campionato a San Siro.ipnotizza Ibrahimovic nel primo tempo, una parata determinante ai fini del risultato. Dà segnali incoraggianti alla squadra, sta tornando il portiere ammirato prima dell'infortunio.eccellente in fase difensiva, non commette un errore giocando semplice e pulito. Francobolla Ibrahimovic al quale concede poco e nulla.garra argentina al servizio della squadra. Preferisce la sciabola al fioretto e si rivela estremamente efficace.dal punto di vista tattico disputa una partita straordinaria. Acquisto fondamentale per il Genoa in ottica salvezza.determinante nell'azione che porta al gol del raddoppio. Positivo.recupera diversi palloni e si mette al servizio della squadra. (dal 17' st: buon impatto sulla partita): non è ancora il giocatore che ha avuto un ruolo importante all'Ajax ma sta crescendo. Regia lineare e precisa. (dall'11 st: chiamato a fare battaglia nel finale, si esalta.)tra i migliori in campo per intensità e continuità all'interno dei 90'. Si regala anche il lusso del gol che vale la vittoria.è sempre al posto giusto nel momento giusto, azzecca tutte le diagonali. Prestazione da capitano vero.primi 45' minuti di grandissima qualità: serve l'assist perfetto per Pandev, dà il via all'azione che porta al raddoppio. Cala nella seconda frazione.una sola parola. eterno. Vero leader di questo Genoa, segna una rete che può valere oro nella corsa salvezza.(dal 34' stil suo Genoa ha carattere, gioca bene e fa punti: cosa chiedergli di più?