Un'occasione d'oro per agganciare il quarto posto in classifica e scacciare una volta per tutte l'ombra di un possibile esonero.questa sera a San Siro contro il(fischio d'inizio a partire dalle 20.30) è chiamato a confermare le ottime indicazioni ottenute dalnella vittoria contro la Sampdoria e agganciare un quarto posto a parimerito con la Lazio insperato soltanto 2 settimane fa.che causò la morte di 43 persone fra uomini, donne e bambini. Il Genoa didopo i due pareggi ottenuti con Juventus e Udinese è alla ricerca di una prima vittoria in campionato. Il capocannonieredopo il cambio in panchina, non ha più trovato la via del gol. Sarà lui ol'attaccante decisivo?Se il Milan battesse il Genoa aggancerebbe la Lazio al quarto posto e sarebbe la prima volta dalla stagione 2010-2011 in cui entrambe le società milanesi si troverebbero insieme nelle prime 4 posizioni del campionato dopo la 10° giornata. Quella fu l'ultima stagione in cui Inter e Milan si qualificarono insieme per la Champions League.(4-4-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Biglia, Laxalt; Higuain, Cutrone.(3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Pereira, Romulo, Mazzitelli, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.Milan-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport e sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A sia sul satellite (202), sia sul digitale terrestre (373), oltre che sul canale Sky Sport (251 del satellite).