Il Milan di Stefano Pioli torna in campo a San Siro contro il Genoa, dopo gli ultimi due pareggi per 0-0 arrivati nelle ultime due sfide di campionato con Bologna e Torino. I rossoneri, che hanno vinto sette delle ultime 10 partite con i rossoblù, scendono in campo per difendere la testa della classifica, ritrovare il gol e rompere il digiuno di vittorie in vista della volata finale per lo scudetto. Pioli si affida a Giroud davanti supportato da Saelemaekers, Kessie e Leao.La gara d’andata si è giocata lo scorso 1° dicembre ed è terminata con la vittoria dei rossoneri per 3-0: a segno Ibrahimovic su punizione e Messias (doppietta).Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; GiroudSirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj; Frendrup, Amiri, Ekuban; Piccoli