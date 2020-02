Davide Nicola pensa a Cristian Romero per arginare Zlatan Ibrahimovic.



L'allenatore del Genoa, atteso dalla trasferta in casa del Milan, starebbe meditando di schierare dal primo minuto il difensore argentino, reduce da diversi turni di stop a causa di un problema al ginocchio, affidandogli la marcatura del pericolo pubblico numero 1 in maglia rossonera.



L'eventuale impiego di Romero costringerebbe però Nicola a rivedere quell'assetto difensivo che tanto bene ha fatto nelle ultime settimane. L'utilizzo del Cuti dal primo minuto costerebbe infatti il posto ad uno tra Masiello, Soumaoro e Biraschi, con quest'ultimo fortemente iniziato a lasciargli spazio. Il difensore romano tuttavia potrebbe partire ugualmente titolare, magari venendo schierato come esterno destro a metà campo.