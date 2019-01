Ore caldissime sull'asse Milano-Genova sia sul campo che sul mercato. Oltre all'importante sfida del "Ferraris" tra Milan e Genoa, i due club sono pronti a definire il passaggio in rossonero di Krzysztof Piatek in rossonero per 35 milioni di euro più bonus. Da definire solo gli ultimi dettagli di un affare che potrebbe concludersi al più tardi nella giornata di domani: oltre alla formula dell'operazione, resta in sospeso anche il discorso relativo alle contropartite tecniche che possono essere inserite dal Milan. Dopo Bertolacci e Halilovic, spunta l'idea di José Mauri.





In diretta da Genova con il nostro inviato Daniele Longo: le ultime di formazione e sulla trattativa per Piatek. Fate le vostre domande! Pubblicato da Calciomercato.com su Lunedì 21 gennaio 2019