Stefano Borghi ti voglio bene. pic.twitter.com/fucic0RPiK — Lorenzo Picardi (@lnzpcr) March 8, 2020

, giocata domenica pomeriggio a porte chiuse a San Siro. In tribuna stampa l'inviato di Quelli che il calcio su Rai Due,ha vestito i panni dell'ultrà urlando per i rossoneri e suonando una trombetta. Oltre a richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine, il suo comportamento ha irritato il telecronista, che lo ha fatto presente in diretta tra primo e secondo tempo. La cosa è arrivata all'orecchio del "NonGiovane", che poi a fine partita ha avuto un acceso scontro verbale con lo stesso Borghi.