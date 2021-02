Uscito sostituito da Rafael Leao nel corso del secondo tempo di Roma-Milan, anche per Zlatan Ibrhaimovic c'è un piccolo problema muscolare. Il centravanti svedese aveva accusato un problema dopo 15 minuti di gara ma era rimasto in campo. Al momento del cambio, tuttavia, si è accomodato in panchina con una borsa del ghiaccio ben stretta attorno alla coscia sinistra.