Milan scatenato sul mercato, dopo l'arrivo di Chukwueze sta chiudendo per un altro acquisto: in arrivo il centrocampista del Valencia Yunus Musah, per il quale i rossoneri stanno sistemando gli ultimi dettagli. Se dovesse andare tutto in porto come sembra, il giocatore arriverà in Italia nella giornata di lunedì per le visite mediche.