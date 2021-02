Zlatan Ibrahimovic è in scadenza di contratto a giugno, ma il suo futuro è già scritto. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante svedese rinnoverà l'accordo con i rossoneri per giocare almeno un altro anno in Champions League.



I numeri (del contratto) non sono ancora sul tavolo ma ci sono tutte le condizioni perché nel futuro possano essere studiati e condivisi. Lo stipendio di Ibra oggi è di 7 milioni, ed è difficile immaginare che certi guadagni possano essere replicati anche nel 2021-22, quando Zlatan si avvierà verso i 41 anni. Ma un accordo tra parte fissa e soliti bonus potrà essere raggiunto.