Il Milan supera di misura l'Hellas a Verona e si prepara per il derby, il canale ufficiale Milan TV ha intervistato Marco Giampaolo al termine della sfida del Bentegodi: "Un solo gol subito in tre partite? Cerchiamo di fare le cose per bene. Ci son tanti aspetti che dobbiamo migliorare, è normale e giusto che sia così: non ci sono squadre perfette e mai ci saranno, dobbiamo lavorare per migliorare i dettagli. È un dato buono, ma è riferito ad altre partite quindi significa poco o niente: la volontà di fare bene le cose, però, la squadra ce l'ha. Derby? Innanzitutto è l'evento sportivo in sè che è importante e divertente e così dev'essere: non si va in guerra, ma a giocare una partita di calcio. Il Milan cercherà di fare la sua partita e fare il Milan. Ai ragazzi dico sempre che bisogna aver rispetto per tutti, sia che si giochi contro la prima o contro l'ultima in classifica, e il rispetto lo si dà in base a come prepari la partita in settimana: se io vengo a Verona e lo sottovaluto, non ho avuto il rispetto per il Verona. Invece la squadra ha capito il tipo di avversario che ci aspettava e abbiamo avuto rispetto. La squadra non ha sbagliato l'approccio mentale e fisico, poi abbiamo fatto qualche errore tattico o tecnico".