Marco Giampaolo si appresta a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Milan: l'ormai ex Sampdoria è arrivato in mattinata a Milano per definire tutto e diventare così il nuovo tecnico dei rossoneri. Si attende il comunicato ufficiale della rescissione da parte dei genovesi e poi firmerà un contratto biennale con l'opzione per il terzo.



I DETTAGLI - Positivo dunque l'incontro con Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, per la risoluzione del contratto del tecnico. Ora è attesa la firma di Giampaolo con il quale è stato già raggiunto un accordo totale sulle cifre e la durata del contratto: un biennale con opzione per il terzo anno, a 2 milioni di euro netti a stagione. Dopo la vacanza in Croazia e un breve periodo di relax, ora Milano, per la nuova avventura a tinte rossonere.