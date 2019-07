C’è una frase di Marco Giampaolo che ci ha colpito più delle altre: “Il motto di Conte è testa bassa e pedalare? Il mio è testa alta e giocare a calcio”.Non si tratta di una rivalità di campanile, voi siete l’Inter e noi il Milan, ma di. Il nuovo allenatore nerazzurro, 24 ore prima, aveva usato fino alla noia parole che andavano in un’unica direzione:. Un po’ tristi, in verità. Il nuovo allenatore rossonero le ha scelte diverse, anzi contrarie a quelle:. Una ventata d’aria buona.Anche le facce e gli umori erano contrapposti:. E mentre Conte, che in teoria avrà una squadra decisamente migliore rispetto al collega, continuava a ripetere che la Juve e il Napoli partono nettamente avanti,, perché lo impongono la storia, le maglie, il nome del club.A noi il tecnico del Milan ha fatto una gran bella impressione sul piano comunicativo e anche il suo volto entusiasta ci è piaciuto., o forse un naufrago che tocca terra dopo anni passati in cerca di una riva sicura:. Da una vita voleva allenare una grande squadra.Solo un aspetto ci ha lasciato un po’ perplessi:. Tanto che glielo abbiamo detto: caro Giampaolo, è arrivato al Milan, ma questo Milan non è quello di Maldini e Boban calciatori,. Ma lui è rimasto giustamente convinto delle sue idee: dobbiamo ottenere risultati importanti perchéEcco, il vero rischio che Giampaolo corre - a nostro avviso - è proprio questo:. Perché se prendi Krunic e Theo Hernandez, e magari vendi Donnarumma e chissà chi altri, sarà difficile ottenere risultati “da Milan”.@steagresti