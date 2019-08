Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni dell'International Champions Cup a pochi minuti dalla sfida con il Manchester United: "Partita di alto livello, siamo contenti di giocare questo tipo di gare, ci dà la dimensione di dove siamo arrivati con il lavoro. E' la terza partita di alto livello, siamo in una situazione di costruzione, abbiamo tanti giocatori fuori. Chi si è allenato finora ha dato buone risposte, vogliamo crescere di partita in partita per presentarci al meglio. Obiettivi? Siamo i più titolati al mondo, dobbiamo giocare per vincere qualcosa e ottenere risultati ambiziosi".