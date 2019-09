Il Milan cerca punti contro la Fiorentina. Dopo la sconfitta contro il Torino, con i rossoneri che non hanno chiuso la gara quando erano sull'1-0, non sferrando il colpo del ko, gli uomini di Giampaolo tornano in campo a San Siro, dove sono stati raccolti solo 3 punti contro il Brescia, per riprendere quel discorso interrotto dall'1-1 di Andrea Belotti.



RIPRENDERSI - Sì, perché fino alla rete del pareggio del Gallo, si è visto un buon Milan, che ha creato tanto e sofferto poco, con una linea difensiva alta e attenta, un centrocampo ordinato e preciso, un attacco che ha ritrovato antiche alchimie. E proprio da questo vuole ripartire l'ex allenatore della Sampdoria: il 4-3-3, come dichiarato in conferenza stampa, e i nuovi.



UN SOLO DUBBIO - Confermato Leao, col classe '99 che ha sfiorato il gol di testa coi granata e ha messo in difficoltà con la sua freschezza ed esuberanza fisica la retroguardia di Mazzarri; verso la conferma anche Bennacer, col regista algerino che ha dimostrato di essere importante quanto essenziale nel suo modo di giocare. E' in vantaggio su Biglia per un ruolo nel cuore del centrocampo. Si va, quindi, verso una conferma dell'undici di giovedì sera, con un solo dubbio in testa: il terzino sinistro. Theo Hernandez è piaciuto, è in vantaggio su Ricardo Rodriguez, ma arriva da un lungo stop e da una partita interamente giocata giovedì. Quello tra il francese e lo svizzero è l'unico vero dubbio nella testa di Giampaolo. Che vuole riprendere dalla prima ora contro il Toro, quell'ora che lo ha fatto divertire.