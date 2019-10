Ha incassato la fiducia di Maldini ma è consapevole che contro il Genoa si gioca la panchina. La speranza della società è che sabato sera, oltre a un gioco migliore, arrivino anche i tre punti per non trovarsi nella difficile situazione di dover valutare nuovamente il destino dell’allenatore. Giampaolo è in forte ritardo sulla tabella di marcia e ha bisogno di quella scintilla per provare a cambiare una stagione iniziata malissimo.



SI AFFIDA AI VECCHI - Iniziano a cadere le prime teste dopo la figuraccia contro la Fiorentina: Bennacer dovrebbe riaccomodarsi in panchina. Giampaolo è orientato ad affidarsi ancora a Lucas Biglia in cabina di regia. Dell'argentino apprezza il carattere che può tornare utile in un periodo così difficile. Ma l'ex Lazio potrebbe non essere l'unica novità di formazione: il tecnico rossonero valuta anche di schierare Ricardo Rodriguez al posto di Hernandez e anche Borini