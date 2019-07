Il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha parlato dopo la sconfitta contro il Benfica:



Sul match: "Il risultato non dice nulla, non certifica un certo tipo di atteggiamento da parte della squadra. Per noi non è una sconfitta, perchè la squadra finchè ne ha avuto mi è piaciuto, abbiamo tentato di dominare il gioco. Le cose vanno anche oltre le mie aspettative, ma questo rappresenta il primo tassello. Abbiamo fatto meglio tante cose rispetto all'ultima partita, nelle due fasi. Abbiamo fatto molto meglio e sono contento, mi piace come la squadra sta portando avanti il lavoro, il risultato non mi cambia nulla".



Sull'attacco e sulla difesa: "Il lavoro deve essere fatto, non poco ma tanto. Dobbiamo abituarci a vedere una squadra che ripiega in fase difensiva tutte le volte che non riusciamo a recuperare palla e non avere undici giocatori sopra la linea della palla".