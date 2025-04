AFP via Getty Images

Milan, Gimenez ci sarà con l'Atalanta? Le idee di Conceicao, anche in proiezione Inter

13 minuti fa



Santiago Gimenez, nel corso della giornata di oggi, non ha lavorato insieme al resto del gruppo durante l’allenamento svolto a Milanello. L’attaccante messicano ha svolto lavoro personalizzato, così come successo nella giornata di ieri: il numero 7 rossonero sta ancora recuperando dalla forte botta al fianco subita nella sfida casalinga contro la Fiorentina.



C’è ancora da capire se sarà a disposizione per la sfida di domenica sera contro l’Atalanta che si svolgerà a partire dalle ore 20.45 a San Siro. In vista del match, che rischia di essere decisivo nella corsa per l’Europa, Conceicao – in caso di assenza del messicano – pensa di dare una nuova chance da titolare a Luka Jovic, con Tammy Abraham che invece giocherà da titolare contro l’Inter nella stracittadina valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.