Gimenez difende Theo Hernandez: "Lo appoggiamo e ringraziamo per tutto quello che ha fatto per il Milan"

Ilesce dalla Champions League dopo il pareggio di San Siro contro ilnel ritorno dei playoff e il primo a finire sul banco degli imputati è inevitabilmenteLa sua espulsione in avvio di ripresa per doppia ammonizione ha avuto un peso evidente sull'andamento della gara, con gli olandesi che hanno potuto sfruttare la superiorità numerica per riprendere i rossoneri e condannarli all'eliminazione., ex della partita e autore del gol che ha portato avanti il Diavolo al primo minuto di gioco, ha voluto però difendere il suo compagno di squadra: le sue dichiarazioni all'emittente messicana TNT Sports.

- "E' un'eliminazione che brucia, anche perché Il Milan deve essere protagonista in Champions ed oggi non possiamo esserlo. Però abbiamo ancora tanto in gioco, e questo ci deve dare la carica per prepararci al massimo e continuare e guardare avanti".- "Oggi è toccata a Theo, domani può succedere ad un altro giocatore. Siamo una squadra, lo rispettiamo completamente e l'unica cosa che gli si può dire è ringraziarlo per tutto quello che fa per questi colori ed appoggiarlo".