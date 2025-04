Milan, Gimenez punta l’Atalanta: tra Abraham e Jovic, le gerarchie per l’attacco di Conceicao

, assente nella trasferta di Udinese perché ancora alle prese con la contusione al fianco infortunato nel turno precedente contro la Fiorentina, sta decisamente meglio e. Il Milan riprenderà gli allenamenti martedì a Milanello e i riflettori saranno puntati sull’attaccante messicano e sulle risposte che darà in una vista di quelli che saranno due appuntamenti fondamentali per la stagione tra la Dea in campionato e la semifinale di ritorno della coppa Italia.

: Santie deve lavorare ancora di più rispetto al solito. Uno scenario impensabile solo due mesi fa quando il messicano era arrivato con la doppietta al Bayern Monaco in Champions League come biglietto da visita, mentre Tammy faceva fatica a trovare sia spazio in campo che la via della rete.. Sergio Conceicao, al di là di un rapporto mai decollato totalmente, preferisce le caratteristiche dell’inglese per il suo stile di gioco. E nell’ultima settimana ha rivalutato anche Luka Jovic.. Ecco perché la scelta del nuovo allenatore andrà valutata anche in funzione di Gimenez e delle sue caratteristiche.

