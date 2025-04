Milan, Gimenez salta l'Udinese: torna Camarda tra i convocati

AFP via Getty Images

Ilprosegue la marcia di avvicinamento alla difficile trasferta sul campo dell'Udinese in programma venerdì sera. Dalla seduta di allenamento odierna non sono arrivate buone notizie perche sarà costretto ad escluderlo dalla lista dei convocati.Il colpo, fortuito. subito contro la Fiorentina non è stato ancora smaltito da. L'attaccante messicano si è allenato anche oggi a parte e non farà parte della lista dei convocati per la sfida contro l'Udinese. Lo staff medico del Milan ha scelto la via della prudenza, senza forzare i tempi anche in vista della sfida, la più importante della stagione, con l'Inter per il derby di ritorno.

Nelle ultime tre settimaneera sceso con il Milan Futuro per aiutarlo a centrare una salvezza molto complicata. L'attaccante classe 2008, complice l'infortunio di Santiago Gimenez, torna nella lista dei convocati per la sfida tra Milan e Udinese.