Milan, Gimenez si è sbloccato mentalmente: cosa cambia per la finale di Coppa Italia

Il primo round se l’è aggiudicato con merito ilma conterà molto di più il secondo di mercoledì a Roma perché in palio c’è laIlesce dal campo con il sapore amaro di una sconfitta che pesa nella corsama con la consapevolezza di avere le armi per fare male ai rossoneri. Sergiol’ha vinta con i cambi, nei primi 60 minuti erano stati gli emiliani a mettere la testa avanti.La svolta della partita è arrivata con i subentrati. L’esterno nigeriano (mai titolare nella gestione Conceicao) ha fatto cambiare marcia alla squadra attaccando sempre la profondità con qualità e dinamismo. Samu inventa, Santi realizza. Il primo gol è un facile tap-in su assist di, il secondo una rete da attaccante vero su suggerimento proprio del compagno e amico nigeriano. Un gesto tecnico molto simile a quello dell’8 febbraio scorso con il quale chiuse la gara di: controllo orientato ad eludere la marcatura del diretto avversario e conclusione a giro sul palo più lontano.

- La notizia più importante per il Milan è che, i due mesi senza goal sono un lontano ricordo. Il problema era solamentecon l’ansia da prestazione che aveva preso il sopravvento.L’occasione per iniziare sarebbe servita con la finale di Coppa Italia per vincere il primo trofeo in maglia rossonera. Usiamo il condizionale perché. Anche per una sorta dialla doppietta in semifinale contro. Ma da questa notte di festa qualche dubbio in più Gimenez l’ha messo nella testa del tecnico portoghese che non può ignorare irealizzati dall’ex Feyenoord.