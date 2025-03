Getty Images

Milan, Gimenez: "Un club come il nostro deve stare sempre in Champions League"

Matteo Palmisano

11 minuti fa



A pochi minuti da Milan-Lazio ai microfoni di Dazn ha parlato Santiago Gimenez. L'attacante rossonero ha parlato in modo molto chiaro dell'importanza di tornare in Champions League: "Un club come il nostro deve stare sempre in Champions. Oggi sarà una partita chiave. La Lazio è di poco avanti: dobbiamo iniziare a vincere per arrivare tra le prime quattro".



Condizione fisica? "Io mi sento bene, le statistiche parlano da sole: quest'anno ho fatto bene in gol e assist. Come squadra dobbiamo essere uniti, lottare per vincere e trovare fiducia".