Milan, Gimenez verso un'altra esclusione in Coppa Italia contro l'Inter? Arriva la spiegazione di Conceicao

è atteso da una delle partite più importanti della sua stagione, se non la più importante, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi: i rossoneri infatti sembrano ormai fuori dai giochi per una posizione in classifica che garantisca l’accesso alle competizioni europee in vista della prossima stagione e quindi la finale della coppa nazionale rimane di fatto: l’attaccante messicano ex Feyenoord arrivato a gennaio aveva iniziato alla grande la propria avventura con il Milan – segnando tre gol e servendo un assist nelle prime cinque gare giocate in rossonero – prima di un evidente calo sia in termini realizzativi che in generale, di prestazione.e nelle ultime uscite non è mai sceso in campo dal 1’, a favore di Tammy Abraham e di Luka Jovic: l’ultima presenza da inizio gara del Bebote infatti risale addirittura a prima dell’ultima sosta per le nazionali – il 15 marzo nella vittoria casalinga contro il Como (che corrisponde anche all’ultimo successo del Milan tra tutte le competizioni).

LA CONFERMA - Dopo la sfida di San Siro contro la formazione di Cesc Fabregas il messicano è sceso in campo in quattro occasioni – sempre subentrando a gare in corso – per un totale di, anche a causa di una forte botta ai muscoli addominali rimediata contro la Fiorentina. A tal riguardo si è pronunciato anche lo stesso Sergio Conceicao nella conferenza stampa prepartita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter: “Gimenez è indietro nelle gerarchie in attacco? Non c'è un primo posto, un secondo o un terzo nelle gerarchie. Dipende dalla forma dei giocatori. Lui è arrivato e ha fatto subito bene e ha segnato, poi ha avuto un periodo più difficile. Le ultime settimane è stato anche infortunato.Anche chi entra a gara in corso è fondamentale”.