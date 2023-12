Giornata decisiva per Rafael Leao, in vista della trasferta di Bergamo: ieri il portoghese ha svolto una buona parte dell'allenamento in gruppo e, quest'oggi, proverà a essere presente alla sessione insieme al resto dei compagni di squadra. Toccherà poi a Stefano Pioli decidere se convocarlo o meno per la gara che attende il Milan.