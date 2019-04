Dopo la sconfitta per 4 a 2 contro l’Inter Primavera, il difensore del Milan Tiago Djalò è stato vittima di un insulto social da parte di un tifoso. "Sei una m... incredibile", il messaggio scritto. “Grazie per la tua opinione: cercherò di migliorare ma tu come tifoso del Milan dovresti sostenere i giocatori. Io la penso così”, la risposta di Tiago Djalo.