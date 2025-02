Milan, gira e rigira ci pensa sempre Pulisic: il genio più regolare che ci sia

Redazione Calciomercato

, lo aveva definitoai microfoni di 1vs1. Una definizione basata su un ossimoro che spiega però alla perfezione. In una squadra le cui luci della ribalta sono sempre appannaggio di altri giocatori, alla fine della fieraUnin grado di fare il: insomma,. Un calciatore con una lucidità nei trenta metri finali comune a pochi.

Anche a, quando tutti si aspettavano le magie dinel primo tempo o l'impatto devastante dinella ripresa,Sì, lo sappiamo, Leao e Gimenez hanno messo la firma sui due goal decisivi, ma entrambe le azioni sono nate da. Il cross soltanto da spingere in rete per Leao è l'essenza della, probabilmente la principale dote dell'americano. L'assist per il primo goal italiano di Gimenez, invece, è la perfetta sintesi dellae delladi gioco del numero 11 rossonero, sempre in grado di fare la giocata giusta nel momento giusto.

mi era venuto in mente proprio a corollario del concetto diUna definizione, anch'essa all'apparenza paradossale, ma che sintetizzanon soltanto nell'arco di una stagione, ma anche all'interno della singola partita. E tra un Rafa Leao, un Theo Hernandez, un Giroud, un Morata, un Gimenez, un Joao Felix e un Abraham, alla fine