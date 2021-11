La netta vittoria del Liverpool sull’Atletico Madrid tiene ancora vivo il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League per il Milan.I rossoneri dovevano fare risultato pieno contro un Porto che, nel doppio confronto, si è dimostrato superiore dal punto di vista dell’esperienza e nella capacità di esaltarsi nelle partite da dentro o fuori. Stefano Pioli è consapevole che sfide come quella di ieri sera fanno parte di un percorso di crescita ormai chiaro e ben definito, dal quale prendere nota anche per il cammino fino al termine della stagione in campionato.. Ecco perché nel derby il Milan dovrà affidarsi al totem Ibrahimovic: ilZlatan ha messo nel mirino la sfida contro l’Inter dal giorno in cui sono usciti i calendari: la sente in maniera particolare e ora avverte la possibilità di dare un segnale di forza inequivocabile al campionato. Spedire i nerazzurri a meno 10 rappresenta un’opportunità troppo grande per un Milan ancora acerbo per la Champions League ma che in campionato è una macchina quasi perfetta. L’ultimo step potrebbe arrivare già domenica prossima, Ibra ha già fatto partite il conto alla rovescia.