Il Milan riparte da Olivier Giroud. L’attaccante francese classe 1986 ha trovato un accordo totale con il club rossonero dopo il summit andato in scena ieri pomeriggio a Casa Milan tra i suoi rappresentanti e la dirigenza rossonera. La firma è prevista entro 10 giorni, Stefano Pioli può sorridere.



I DETTAGLI DEL CONTRATTO - L’accordo tra gli agenti dell'ex attaccante di Arsenal e Chelsea, e il Milan è stato trovato sulla base di un contratto annuale a 3,5 milioni di euro più bonus. Il club rossonero si riserva anche un’opzione verbale per prolungare questo accordo di una ulteriore stagione.





NO ALLA PREMIER - Il Milan la prossima estate andrà alla ricerca di un attaccante di prospettiva, le strategie non cambiano. Ma Giroud resta un leader al quale Maldini e Massara non volevano rinunciare. Ecco perché il francese ha detto no a diverse offerte dalla Premier per rimanere in rossonero. Ora mancano solo pochi giorni e l’accordo sarà ufficiale.