Presente a un evento Snai all'Ippodromo di San Siro, l'attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha rilasciato qualche dichiarazione: "Vogliamo fare bene in questa seconda partita di Champions, per fare meglio di quello che abbiamo fatto contro il Newcastle. Non sarà una gara decisiva ma sarà molto importante".



MILAN RINATO - "Abbiamo cambiato tanti giocatori e rinforzato la squadra, vogliamo giocare tutte e due le competizioni, Champions e campionato, alla grande. Abbiamo più qualità dell'anno scorso".



IL GOL - "Personalmente voglio fare sempre di più per la squadra. Mi manca un po' il gol e spero di farlo presto".



SUL RINNOVO - "Non ci penso in questo momento, sono concentrato su quest'anno per fare bene al Milan. Sono sempre contento di essere qui, lo sono dal primo giorno".



SU ADLI - "Sono molto contento, ha sempre lavorato alla grande. Prima non aveva mai avuto l'opportunità per esprimere le sue qualità. Ora può aiutare la squadra e può alzare il livello. Mi piace tanto la sua mentalità, mi ricordava il giovane ragazzo che ero".



ESPERIENZA IN CHAMPIONS - "Dobbiamo avere il mix tra gioventù ed esperienza, ce lo abbiamo e questo ci dà fiducia".