Milan, Giroud in doppia cifra per la 14ª stagione di fila: nessuno come lui nei Big-5

Redazione CM

Olivier Giroud trova il gol a Empoli e raggiunge la doppia cifra in stagione, un dato che regala un primato all'attaccante francese del Milan.



Giroud infatti ha segnato almeno 10 gol per la 14ª stagione consecutiva considerando tutte le competizioni: come evidenzia Opta, è l'unico giocatore dei maggiori 5 tornei europei a esserci riuscito dal 2010/11 ad oggi, da quando ha fatto il suo esordio nei Big-5.