Olivier Giroud, attaccante del Milan, è stato eletto dal giornale del sud della Francia, dove è nato (Chambery, per essere precisi) La Dauphine liberé "il nostro campione dell'anno" e ha rilasciato un'intervista:



"Non avrei mai immaginato questa carriera. Sono molto orgoglioso di essere stato eletto dalle persone di casa mia, le persone con cui sono cresciuto e ho condiviso il tempo. È un piacere essere riconosciuti nella propria regione, soprattutto perché non bisogna mai dimenticare da dove si viene".



A CASA - “Tutta la mia famiglia vive nella valle del Grésivaudan e non appena ne ho l'opportunità, torno a casa. Mi diverto molto anche a venire a vedere le nostre care montagne. Ad essere sincero, mi manca molto lo sci. La prima cosa che farò dopo la mia carriera è tornare sulle tavole. Questo è vietato in alcuni contratti. È uno sport a rischio e l'abbiamo visto con Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco che si è fratturato tibia e perone lo scorso inverno".