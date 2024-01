Milan, Giroud: 'Chi va piano va sano e va lontano. Inter? Speriamo sbaglino'

Olivier Giroud ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Milan sulla Roma, le sue parole di seguito.



LA GARA - 'Era importante per rialzarci vincere stasera, dovevamo farlo dopo la sconfitta con l'Atalanta, eravamo delusi noi e i nostri tifosi. Ci sono ancora tante partite, c'è il campionato e dobbiamo concentrarci su queste gare. Poi ci sarà anche l'Europa League, noi non molliamo mai. Sono orgoglioso di questo spirito di squadra visto oggi'



CHE NUMERI - 'Sei assist? Con Theo ci conosciamo bene, sapevo che lui sarebbe arrivato dietro di me, sono stato fortunato perché la palla è andata sotto le gambe e lui ha fatto un gran gol. Sul mio gol, Simon Kjaer ha fatto una grande sponda. Me l'aspettavo, non è stato il più difficle dei gol che ho fatto ma sono molto felice perché non segnavo qui a San Siro da tanto'.



INTER - 'Nove punti dalla vetta? Non corriamo contro quelli davanti, ci concentriamo su di noi, piano piano. Chi va piano va sano e va lontano. Pensiamo a noi e speriamo gli altri sbaglino, era la prima del ritorno: bene così ma è solo l'inizio'.