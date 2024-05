Milan, Giroud: 'Come essere ricordato? La gente penserà alla doppietta contro l'Inter, al coro 'si è girato Giroud'...'

LEGGI QUI L'INTEGRALE

In un’intervista a MilanTV, il numero 9 francese ha annunciato la sua decisione: "Giocherò le mie ultime partite al Milan e poi vado in MLS. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto con il Milan in questi tre anni. È il momento giusto per dirlo, sono emozionato, la mia storia con il Milan finisce quest'anno. Il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore". L’attaccante transalpino si è soffermato anche sulla memoria che lascerà al Milan.Mi fa un grandissimo piacere vedere i piccoli del Milan parlare così di me.Quindi da questo momento ho finito l'amore e la passione dei tifosi. La cosa che mi ha impressione, che mi ha fatto vedere che il Milan è un club speciale, è che questi tifosi non ti lasciano mai, come la canzone. Quando abbiamo perso delle partite erano sempre qua, sono sempre qua. Se posso dire qualcosa sull'ultima partita che sarà la mia, non perché penso solo a me, ma perché io voglio andare via dal Milan con dei tifosi che cantano".