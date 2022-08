L’attaccante francese ha realizzato un gran bel gol nel test diconfermando di essere già in forma campionato. Esperienza, senso del gol e classe per un attaccante che è diventato sempre più leader della formazione allenata da Stefano Pioli.Il legame trae il mondoè forte e sincero, di stima reciproca. Ed è destinato a durare ancora a lungo. Nei piani dic’è la volontà di prolungare di una stagione l’attuale accordo in scadenza nel luglio del 2023. I primi contatti con l’entourage dell’ex Chelsea sono già in programma, tra qualche settimana si può entrare nel vivo della trattativa. Giroud nel suo futuro vede solo il Milan e verrà presto accontentato.