Serata di svago per Olivier Giroud e Simon Kjaer. Dopo la partita vinta domenica dalla Danimarca contro la Francia in Nations League, i due calciatori del Milan si sono ritrovati insieme in una discoteca. Secondo il tabloid danese BT, con loro al Museo (un locale nel centro di Copenaghen) c'era anche il difensore del Manchester United, Raphael Varane.