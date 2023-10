. Dopo il doppio vantaggio nel primo tempo, firmato dalla doppietta di, i rossoneri si sono fatti riprendere da Politano e Raspadori e la tensione è salita alle stelle, scoppiando in maniera evidente al minuto 81. Sul risultato di 2-2, Stefano Pioli opta per un doppio cambio: fuori Giroud e, dentro Luka Jovic e Noah Okafor. Una decisione che non è andata giù ai protagonisti in campo.- Furiosa la reazione dei due attaccanti sostituiti, che hanno risposto in malo modo alla scelta del tecnico rossonero. Giroud ha fatto unprima di abbandonare il terreno di gioco e si è seduto su un freezer,; Leao visibilmente contrariatoed è stato fermato da Florenzi.- Al termine della partita,a Dazn ha spiegato la decisione di sostituire Giroud e Leao e commentato le loro reazioni: "Ho visto che avevamo bisogno di energie fresche, ho messo due giocatori che ci potevano dare una mano e che si sono fatti trovare pronti, Jovic ha quasi fatto un assist decisivo alla fine. Leao legittimamente chiede spiegazioni e io gliele fornisco".