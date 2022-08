Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato così a Sky Sport: "La squadra ha giocato una buona partita, con tanta solidarietà, fino alla fine. Abbiamo lavorato da squadra, ognuno ha corso per un compagno. Sono contento di aver fatto tutta la partita, era dal test amichevole contro il Marsiglia che non giocavo 90’. Era anche importante fare gol. Ci sono delle cose da migliorare, ma abbiamo tanta qualità, diverse soluzioni. Dobbiamo lavorare per migliorare ma è un piacere giocare con questi giocatori. Origi? E' arrivato infortunato, ma ora sta bene. E' un grande giocatore, con lui c'è competizione, ma sono abituato. E' sempre stato così dove ho giocato, serve per dare il meglio. La concorrenza è una cosa positiva".