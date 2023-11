Piove sul bagnato in casa Milan. Oltre al pareggio in rimonta del Lecce, che vale quasi come una sconfitta,Al 93' il francese si lamenta vistosamente con l'arbitro Abisso per un fallo di mano di Pongracic al limite dell'area, non sanzionato,Salterà sicuramente la sfida con la Fiorentina, al rientro dalla pausa per le nazionali (il 25 novembre alle 20.45), ma molto dipenderà da cosa scriverà il direttore di gara nel referto.- Per Giroud è l'ottava espulsione della sua carriera,Nel novembre 2022, nella partita con lo Spezia, segnò un gol in acrobazia il gol-vittoria, togliendosi la maglietta. Doppio giallo (era già ammonito) e doccia anticipata.