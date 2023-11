In campo, per la centesima volta con la maglia del Milan. Quella contro il Lecce sarà una partita speciale per Olivier Giroud, che arriverà alla terza cifra di presenze con i rossoneri, di cui ha abbracciato il progetto nell'estate 2021. Dal 23 agosto 2021, giorno dell'esordio contro la Sampdoria (successo 1-0 firmato Brahim Diaz) il francese ha segnato 39 gol, 30 di questi in campionato in 72 match, 6 in Champions League in 21 gare (i restanti 3 in 5 sfide di Coppa Italia, mentre non ha trovato la via del gol nella Suercoppa contro l'Inter dello scorso anno). Numeri da bomber, per un attaccante che con 54 centri è il miglior marcatore della storia della Francia.



IL PUNTO SUL RINNOVO - Il futuro prossimo si chiama Lecce, quello più lontano risponde al nome di rinnovo. Il Milan sta cercando sul mercato un nuovo numero 9, ma parallelamente è al lavoro per trovare un accordo con il 37enne Giroud, in scadenza nel 2024 (con ingaggio da circa 3,5 milioni di euro netti). L'idea è di prolungare di una stagione, fino al 2025, ipotesi che l'ex Arsenal e Chelsea gradisce, tanto che le firme potrebbero arrivare prima della fine dell'anno. Al suo agente sono arrivate proposte da club della Mls, ma per Giroud la priorità resta il Milan. Con il quale vuole conquistare la seconda stella.