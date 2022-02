Olivier Giroud decide il derby con la sua doppietta, l'attaccante del Milan è intervenuto a Dazn dopo la partita: "Come ho detto prima della partita, è una partita speciale. Un derby si vince. Eravamo in difficoltà nel primo tempo, nella ripresa siamo tornati in partita e stavo aspettando uno o due palloni in area. Il primo è un po' sfortunato, ma il secondo è un bel pallone di Calabria. Sono molto felice per i tifosi e per questa squadra, non aveva mai mollato. Dobbiamo entrare in area. Ero un po' frustrato nel primo tempo come tutta la squadra perché non avevamo giocato bene, lo sapevamo e allora abbiamo mostrato un grande spirito di squadra, tutti insieme. Siamo tornati. Scudetto? I derby sempre si vincono, ora la strada è ancora lunga. Siamo sempre in corsa, ma ci sono ancora tante partite da giocare e l'Inter rimane in testa. Facciamo le cose bene, vinciamo e dopo vedremo cosa fa l'Inter".