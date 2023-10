Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Prime prima della sfida di Champions League con il Borussia Dortmund: "La mia fede mi aiuta tutti i giorni, mi dà forza. Leggo la Bibbia tutti i giorni. Quando sbagli un gol sei deluso, ma per me la cosa più importante è essere pronto, resiliente. La fede mi aiuta a crederci sempre".



COME AVERE QUESTO FISICO A 37 ANNI - "Grazie a papà e alla mamma per il mio fisico. È importante mangiare bene e tanto, bere acqua. Il mio fisico mi permette di continuare a sognare ancora oggi, di essere competitivo. Il mio corpo è mio amico e io ci sto attento".