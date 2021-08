Olivier Giroud, attaccante del Milan, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Cagliari: "Sono molto orgoglioso di giocare per il Milan, giocare a San Siro è una grande emozione. Sono molto felice, abbiamo giocato il nostro calcio con diverse occasioni da rete. I tifosi sono stati fantastici. Sapevo che c'era qualcosa di strano sul numero nove del Milan ma non sono superstizioso, però io sono cresciuto guardando Papin, Van Basten ed Inzaghi. Il rigore doveva tirarlo Theo? Il rigorista designato ero io, potevo lasciarlo visto che avevo già segnato ma lo ha fatto tirare a me. Ibra? E' una grande persona, un grande campione, ma sono contento di giocare con tutti i calciatori del Milan".