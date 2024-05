LEGGI QUI L'INTEGRALE

Ilsi lasciano dopo tre intense stagioni. In un’intervista a MilanTV, il numero 9 francese ha annunciato la sua decisione: "Giocherò le mie ultime partite al Milan e poi vado in MLS. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto con il Milan in questi tre anni. È il momento giusto per dirlo, sono emozionato, la mia storia con il Milan finisce quest'anno. Il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore".Ho iniziato a guardare il Milan quando ero piccolo e dopo, e poi da ragazzo Sheva era il mio giocatore preferito. Il Milan ha vinto tanto. In Italia solo il Milan".