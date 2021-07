Lentamente, ma si muove., con gli annunci ufficiali del riscatto (con lo sconto) di Sandro Tonali e il rinnovo di contratto fino al 2025 di Davide Calabria. Operazioni che vanno ad aggiungersi all'acquisto di Mike Maignan per rimpiazzare Donnarumma e la conferma dal Chelsea di Fikayo Tomori.(prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, che si riserva l'opzione della recompra), il club rossoneroper sostenere le visite mediche di rito prima della firma su un contratto biennale.- I movimenti in entrata per rinforzare il reparto offensivo potrebbero non fermarsi qui, perché, se la necessità di mettere a disposizione di Pioli un'alternativa affidabile a Ibrahimovic ha indotto Maldini e Massara a stringere i tempi per il centravanti francese e a versare un minimo indennizzo economico al Chelsea,Molto passerà dalla capacità dei dirigenti rossoneri di far fruttare al massimo le sempre più probabili cessioni di Tommaso Pobega (nel mirino dell'Atalanta) e di Jens-Petter Hauge - c'è una trattativa in corso con l'Eintracht Francoforte - dalle quali si spera di ricavare circa 30 milioni di euro.(Everton e Borussia Dortmund le ipotesi più calde). Operazioni in uscita che metterebbero nelle mani di Maldini e Massara un tesoretto da utilizzare anche per un altro attaccante.- Secondo quanto risulta a calciomercato.com,Un prospetto interessante, monitorato pure dal Napoli, che può diventare un'occasione a certe condizioni.E andare così a completare una batteria di attaccanti che, oltre al confermatissimo Ibrahimovic e all'usato sicuro rappresentato da Giroud, si presenterebbe all'inizio della prossima stagione con tutte le carte in regola per ben figurare sia in Serie A che in Champions League.